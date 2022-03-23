BIST 2.192
DOLAR 14,84
EURO 16,34
ALTIN 921,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'da sevgilisine mobbing yapan patronları müthiş bir yöntemle alt etti

İstanbul'da sevgilisine mobbing yapan patronları müthiş bir yöntemle alt etti

Ünlü bir otomotiv firmasının Maslak bayiinde satış danışmanı olan Erdal B.(34) sevgilisine mobing yapan yöneticileri müthiş bir şekilde alt etti.

Abone ol

34 yaşındaki Erdal B., ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışıyordu. Satış danışmanı olarak görev yapan genç adamın sevgilisi Dilek A., aynı firmaya ait Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı. İddiaya göre Dilek, Arnavutköy Şubesi sorumlusu Çetin D. ve Ali A'nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre sevgilisinin anlattıkları sonrası akılalmaz bir plan yapan genç adam, isimsiz bir şekilde Çetin ve Ali'ye bir çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, günlerce amirlerini bu şekilde dinledi.

İki amiri arasındaki konuşmaları bu şekilde elde elden genç adam, elde ettiği ses kaydını bir flaş belleğe ekledi. Amirlerine yeniden bir çiçek göndererek, buketin üstüne bu kez flaşı alenen koydu.

İki amir, kendilerine gönderilen flaş bellekteki kaydı dinlediğinde ise şoke oldu. Erdal, bu konuşmaların elinde olduğunu ve daha fazlasına sahip olduğunu söyleyerek, ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirket yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, Çetin'in görevli olduğu iş yerine satış danışmanı olarak giren kız arkadaşına müştekilerce sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, bu suretle müştekilerin şirket yöneticilerinin kişisel sırları hakkındaki konuşmalarını kaydettiğini ikrar etti.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Erdal B. hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kaydetmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi
Foto Galeri Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tehlikeli teklif! Bu olursa Moskova savaş nedeni sayar Türkiye savaşa sürüklenir
ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tehlikeli teklif! Bu olursa Moskova savaş nedeni sayar Türkiye savaşa sürüklenir
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Motorin kaç lira oldu? 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam
Motorin kaç lira oldu? 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam
Şehit yakınları hakkı 2022 kurban bayramı ikramiyesi zammı kaç para oldu?
Şehit yakınları hakkı 2022 kurban bayramı ikramiyesi zammı kaç para oldu?
İzmir'de taksi ücretlerine büyük zam!
İzmir'de taksi ücretlerine büyük zam!
Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret davasında kötü haber
Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret davasında kötü haber
Hollanda basını Erdoğan'a övgüler yağdırdı! Arabuluculuk rolü ona çok yakışıyor: Mülteci detayı...
Hollanda basını Erdoğan'a övgüler yağdırdı! Arabuluculuk rolü ona çok yakışıyor: Mülteci detayı...
İBB'den usulsüz İstanbulkart kullanımı operasyonu 3 bin kart blok edildi
İBB'den usulsüz İstanbulkart kullanımı operasyonu 3 bin kart blok edildi
Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek
Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek
Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! 3 kamyon birbirine girdi: Araç içinde sıkıştı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! 3 kamyon birbirine girdi: Araç içinde sıkıştı