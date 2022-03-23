Taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi isteniyor! O öğretmen hakim karşısında
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 110 yıla hapis cezası talebiyle yargılanan öğretmen, hakim karşısına çıktı.Abone ol
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.
Ne olmuştu?
Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.