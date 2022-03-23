BIST 2.192
DOLAR 14,84
EURO 16,34
ALTIN 921,61
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Motorin kaç lira oldu? 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam

Motorin kaç lira oldu? 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam

Benzin ve motorine kallavi indirim beklerken çok büyük zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş, motorinin litre fiyatı 1 lira 59 kuruş zamlandı. Gece yarısı gelen zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

Abone ol

Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, benzin ve motorinde indirim bekleyen vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün 119 dolara ulaşmıştı. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

23 Mart zamlı benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı. Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.

Brent petrol düşüşe geçti

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla dün 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu. Brent petrol fiyatı şu sıralar 114 dolar seviyesinde kırmızı renge bürünmüş durumda.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İlgili Haberler
Et ve kıyma için skandal zam açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluyordu bu yüzden zam yaptık İstanbul'da ulaşıma zam bugün İstanbul ve mavi kart kaç lira öğrenciye yaş sınırı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi
Foto Galeri Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi isteniyor! O öğretmen hakim karşısında
Taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi isteniyor! O öğretmen hakim karşısında
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Şehit yakınları hakkı 2022 kurban bayramı ikramiyesi zammı kaç para oldu?
Şehit yakınları hakkı 2022 kurban bayramı ikramiyesi zammı kaç para oldu?
Ünlü market zincirinde güpegündüz tecavüz dehşeti! Kameralara yansıdı üzerini yırtıp...
Ünlü market zincirinde güpegündüz tecavüz dehşeti! Kameralara yansıdı üzerini yırtıp...
Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret davasında kötü haber
Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret davasında kötü haber
İBB'den usulsüz İstanbulkart kullanımı operasyonu 3 bin kart blok edildi
İBB'den usulsüz İstanbulkart kullanımı operasyonu 3 bin kart blok edildi
Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek
Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek
Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! 3 kamyon birbirine girdi: Araç içinde sıkıştı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! 3 kamyon birbirine girdi: Araç içinde sıkıştı
DEVA Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
DEVA Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Kadın cinayetlerinde erkeklerin o bahanesine Bakan Derya Yanık'tan cevap
Kadın cinayetlerinde erkeklerin o bahanesine Bakan Derya Yanık'tan cevap