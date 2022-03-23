Motorin kaç lira oldu? 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam

Benzin ve motorine kallavi indirim beklerken çok büyük zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş, motorinin litre fiyatı 1 lira 59 kuruş zamlandı. Gece yarısı gelen zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

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Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, benzin ve motorinde indirim bekleyen vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün 119 dolara ulaşmıştı. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

23 Mart zamlı benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı. Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.

Brent petrol düşüşe geçti Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla dün 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu. Brent petrol fiyatı şu sıralar 114 dolar seviyesinde kırmızı renge bürünmüş durumda.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.