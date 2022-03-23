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DEVA Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Babacan'ı partiye gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

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