DEVA Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.Abone ol
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Babacan'ı partiye gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.