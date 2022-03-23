İstanbul kart tam aylık akbil ücreti 2022 kaç para oldu güncel tablo

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine bugün yeni bir zam daha gelecek. Ocak ayında yapılan ulaşım zammına yeniden yüzde 50'lik bir zam masada. Metrobüs, metro, vapur ve otobüs kullanan vatandaşlar mavi kart toplu ulaşım ücret tarifesini araştırmaya başladı. 2022 yılında yapılan zamla mavi kart aylık tam akbil ücreti tam 430 lira olmuştu. Son zamla birlikte tam aylık mavi kartın 645 lira olması bekleniyor.

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İBB'den yeniden ulaşıma zam açıklaması geldi, ulaşıma yüzde 50 zam kapıda. İETT ise zamlı ulaşım tarifesini yayınladı. İstanbul'da ulaşıma yüzde 50'lik bir zam daha kapıda. Metrobüs, metro, otobüs ve vapur kullanan birçok vatandaş ise mavikart geçiş fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında mavi kart aylık tam geçiş 430 lira olmuştu. Yüzde 50'lik zammın ardından mavi kart tam aylık 645 lira olması bekleniyor.

İstanbul'da ulaşıma en az yüzde 50 zam

İstanbul'da ulaşım için büyük bir zam söz konusu. Telaffuz edilen rakam 'yüzde 50 ile yüzde 60 civarı'. Özel halk otobüsü derneği yüzde 60 zam isterken minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını istiyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. İlk UKOME'ye bununla ilgili bir öneriyle gelecekler ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum." dedi.

İstanbul, mavi kart kaç lira olacak öğrenciye yaş sınırı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış düşünüldüğünde UKOME toplantısında ulaşıma en az yüzde 50 zam yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Gündemde öğrencilere yaş sınırı getirilmesi de var. Karar çıkarsa 25 yaşın üstündekiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak.

Yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak.

Ocak ayında yapılan zammın ardından ücret tarifesi böyleydi...