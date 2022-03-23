Amazon'un sahibi Jeff Bezos Türkiye'ye yatırım yapıyor tarih belli oldu

Amazon’un Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssü 2022 Sonbaharında İstanbul’da hizmete girecek.

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Amazon, 2022 sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda bini aşkın çalışan için istihdam yaratmayı planlıyor.

Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde bir yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.

Amazon, Tuzla’da kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.

Amazon’un Türkiye’ye yapacağı yatırım hakkında yorumlarını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız,” açıklamasında bulundu.

Perego sözlerine “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz,” şeklinde devam etti.