Orman köylüsünün elektrik faturasına çare oldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2020 yılında başlattıkları Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi sayesinde orman köylülerinin ortalama aylık 150-175 lira olan fatura giderlerini sıfırladıklarını ya da 15-20 liraya kadar düşürdüklerini bildirdi.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2020 yılında başlattıkları Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi sayesinde orman köylülerinin ortalama aylık 150-175 lira olan fatura giderlerini sıfırladıklarını ya da 15-20 liraya kadar düşürdüklerini bildirdi.

Karacabey, AA muhabirine, orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 23 bin orman köyünde yaklaşık 7 milyon vatandaşın yaşadığını belirten Karacabey, söz konusu kesimin yerinde kalkınmalarının sağlanması, yaşam kalitelerinin artırılması ve odun tüketiminin azaltılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) çalışmaları yapıldığını söyledi.

Karacabey, teknolojideki gelişmeleri, çevresel fırsatları takip ederek orman köylüleri için sürekli yeni projeler, finansal çözümler geliştirdiklerine işaret ederek, bu kapsamda söz konusu kesime yönelik ferdi ve kooperatif destekleri verdiklerini kaydetti.

Son yıllarda Türkiye'de enerji politikalarındaki değişiklik ve elektrik giderlerinin önlenmesi maksadıyla enerji üretimi ve tasarrufu sağlayan projelerin de geliştirildiğini ve uygulandığını vurgulayan Karacabey, bu kapsamda, köylülerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjilerini kendilerinin üretebilmesi için Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi'nin destek kapsamına alındığını ifade etti.

Karacabey, proje kapsamında 2020 yılında pilot bölge olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Konya'nın Ilgın ve Gökbudak ilçelerinde 100'er kilovatsaat gücünde 2 güneş enerjiisi santrali (GES) kurulduğunu anımsatarak, bugün itibarıyla söz konusu köylülerin tüm elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine kaynak sağlandığını anlattı.

- Projenin yüzde 47'si hibe, yüzde 53'ü faizsiz kredi

Söz konusu projenin gün geçtikçe yayıldığına ve sistemin her bölgeye ulaştığına dikkati çeken Karacabey, şöyle konuştu:

"Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi 2 yılda 35 ile yayıldı, 806 hanenin çatısına sistem kuruldu. Kurulan bu santraller sayesinde köylülerimiz elektrik faturası ödeme derdinden kurtuldu. Ortalama aylık 150-175 lira fatura ödeyen orman köylüsü ya hiç ödeme yapmıyor ya da 15-20 lira gibi küçük rakamlar ödüyor."

Karacabey, projenin yüzde 47'sinin hibe ve yüzde 53'ünün kredi olarak faizsiz uygulandığı bilgisini vererek, sağlanan kredilerin yılda bir ödeme olacak şekilde 7 eşit taksit halinde tahsil edildiğini dile getirdi.

Bu taksitlerin de köylünün yıllık elektrik fatura tutarına denk geldiğini ve kurulduğu andan itibaren sistemin kendisini amorti ettiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"2021 yılında 1,5 kilovat elektrik gücünde çatı tipi GES için her ünite başına 10 bin 672 lira hibe ve 12 bin 328 kredi olmak üzere toplam 23 bin lira destek verildi. Bu yıl ise ünite başına 18 bin 480 lira hibe, 21 bin 345 lira kredi olmak üzere toplamda 40 bin lira destek sağlanacak olup, proje kapsamında bu yıl 350 haneye daha GES kurulumu yapılacaktır."