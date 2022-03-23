Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret için acil çağrı: Çok büyük zamlar gelecek

Kemal Kılıçdaroğlu da asgari ücrete ikinci zam tartışmasına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin hemen güncellenmesi gerektiğini söyledi:. "Çok daha büyük zamlar gelecek. Aylardır söylüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomik olarak Türkiye'nin çok daha kötüye gideceğini savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini belirti.

Kötü bir senaryo çizen CHP lideri, "Çok daha büyük zamlar gelecek. Aylardır söylüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir avuç kişiye çalışıyorlar, vatandaş ise öbür tarafta et kuyruğunda bekliyor." diye konuştu.

Asgari ücrete ikinci zammın yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Hemen güncellenmesi lazım." dedi.

Matematiği iyi değil galiba

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Türk Lirası şu an en zayıf durumunda" sözleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Matematiği galiba iyi değil galiba. TL o seviyenin de altına inecek. Bunu görmüyor mu acaba. Bunlar gerçekten devleti yönetemiyor, savrulmuş vaziyetteler." dedi.