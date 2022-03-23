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Nureddin Nebati görevden alınacak yerine Mehmet Şimşek gelecek iddiası olay oldu

Nureddin Nebati görevden alınacak yerine Mehmet Şimşek gelecek iddiası olay oldu

ANKARA kulisleri kabinede olacak bomba bir değişiklikle çalkalanıyor. Gazeteci Erdal Sağlam'ın iddiasına göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati' görevden alınacak yerine Mehmet Şimşek gelecek.

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"Türk lirası en değersiz halinde' açıklaması ile gündeme oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevden alınacağı iddiası konuşuluyor. KRT TV'de yayınlanan Yakından Bakınca programında konuşan Erdal Sağlam, Bakan Nureddin Nebati'de bir telaş olduğunu, son günlerde tartışma yaratan açıklamalarının "hayra alamet olmadığını" belirtti. Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını öne süren Erdal Sağlam şunları söyledi:

-"Bayağı bir telaş var Bakanda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip.. Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var. 

*Nebati'nin bu kadar telaşla her gün çıkıp ortalığa konuşması hayra alamet değildi zaten. Politika değişikliği anlamına gelecek mi bu bilmiyorum. 

*Şimşek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Babacan dönemde görevde kaldığı süre boyunca piyasalar tarafından sevilen birisiydi. Piyasanın içinden birisidir."

Mehmet Şimşek kabul etmedi iddiası

Nureddin Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geleceği iddiası gündeme oturdu. Teklifin Mehmet Şimşek'e iletildiği söyleniyor. Mehmet Şimşek 'çalışmalarında bağımsız olması isteğine olumlu yanıt alamayınca görevi kabul etmemiş' deniliyor. 

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