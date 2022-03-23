Nureddin Nebati görevden alınacak yerine Mehmet Şimşek gelecek iddiası olay oldu

ANKARA kulisleri kabinede olacak bomba bir değişiklikle çalkalanıyor. Gazeteci Erdal Sağlam'ın iddiasına göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati' görevden alınacak yerine Mehmet Şimşek gelecek.

Abone ol

"Türk lirası en değersiz halinde' açıklaması ile gündeme oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevden alınacağı iddiası konuşuluyor. KRT TV'de yayınlanan Yakından Bakınca programında konuşan Erdal Sağlam, Bakan Nureddin Nebati'de bir telaş olduğunu, son günlerde tartışma yaratan açıklamalarının "hayra alamet olmadığını" belirtti. Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını öne süren Erdal Sağlam şunları söyledi:

-"Bayağı bir telaş var Bakanda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip.. Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var.

*Nebati'nin bu kadar telaşla her gün çıkıp ortalığa konuşması hayra alamet değildi zaten. Politika değişikliği anlamına gelecek mi bu bilmiyorum.

*Şimşek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Babacan dönemde görevde kaldığı süre boyunca piyasalar tarafından sevilen birisiydi. Piyasanın içinden birisidir."