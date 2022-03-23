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Sağlık Bakanlığı'ndan randevunuz iptal araması uyarısı Randevu alanlar buna dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan randevunuz iptal araması uyarısı Randevu alanlar buna dikkat!

Sağlık Bakanlığı telefon dolandırıcılarının 'Randevunuz iptal olmuştur' şeklindeki aramalarına dikkat çekerek bu tür aramalara itibar edilmemesini istedi.

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Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."

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