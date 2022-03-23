Esra Ersoy olayı nedir neden tutuklandı 13 yaşındaki çocuğa tecavüz olayı

Cicis Kardeşler olarak tanınan ve kimsenin gerçekte ne iş yaptığını bilmediği Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy tutuklandı. 13 yaşındaki bir erkek çoğununa cinsel istismardan tutuklanan Esra Ersoy'a mahkeme 10 yıl 1 ay ceza verdi. Telefon şarjı almak için gitmiştim, orada uyuyakalmışım diyen Esra Ersoy 39 yaşında. Peki Esra Ersoy kimin kızı, babası annesi kimdir?

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Magazin basınında Ciciş Kardeşler olarak bilinen, çektikleri ilginç ve bel altı videolar ile sık sık gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Mahkeme 39 yaşındaki Esra Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Bu gelişmenin ardından Esra Ersoy merak konusu oldu. Şarjım bitmişti, şarj sormak için kapıya vurdum, içeri girdim ve orada uyuyakalmışım. Asıl ben tacize uğradım diyen Esra Ersoy'u mahkeme suçlu buldu. Peki kimdir Esra Ersoy, aslen nereli, kimin kızı, anne ve babası kimdir?

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.

Sık sık skandallara karışan, uyuşturucu ile poz veren Ciciş Kardeşler bir mekanda sahne alıyorlar.

Esra Ersoy kimdir:

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Mersin’de tamamlayan Esra Ersoy, Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Ciciş Kardeşlerin annesi. Babalarının ise iş adamı olduğu biliniyor.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile birlikte Ciciş Kardeşler olarak isimlerini duyurmuşlardır. Yine, kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde oynamıştır.