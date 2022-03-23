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Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten açıklama

Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten açıklama

Bursa'da dün meydana gelen üst üste iki deprem halkı panikletti. 3,8'lik depremin ardından 4,3'lük deprem olması "Daha büyük bir deprem mi geliyor?" endişesine sebep olmuştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili ürküten bir açıklama geldi.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan depremle ilgili yapılan açıklamada "İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Prof. Dr. Naci Görür, "Bursa yöresi de stres biriktiriyor" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’daki depremi değerlendirdi. Görür, şunları belirtti:

Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa'da 4,2'lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var. Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Her iki fay da sağ yönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor.

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