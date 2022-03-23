BIST 2.194
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 914,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Teyzesinin cenazesine gidiyordu Büyükçekmece E-5'te öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Teyzesinin cenazesine gidiyordu Büyükçekmece E-5'te öldü

E-5 Büyükçekmece-Güzelce mevkiinde arkadaşının bozulan aracını iten 3 kız babası adama arkadan gelen tır çarptı. Tır ile otomobil arasına sıkışan adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay dün 15.30 sıralarında E-5 Büyükçekmece - Güzelce mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Yalçın Malkoç (42), teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. 34 YHT 95 plakalı araç seyir halindeyken arıza yaptı.

Yakınının arıza yapan aracını ise Yalçın Malkoç, E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametine doğru itmeye başladı. O sırada aynı istikamete giden 38 GA 687 tır, duramayarak Malkoç’a çarptı. Malkoç, tır ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Malkoç’a ilk müdahaleyi yapan sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Malkoç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Malkoç’un ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından müdahalelere başlandı. 3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde kaza sonrası şoka giren tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Esra Ersoy kimdir kaç yaşında neden tutuklandı kimin kızı?
Esra Ersoy kimdir kaç yaşında neden tutuklandı kimin kızı?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Sinop'ta 'dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastane çatısından atladı
Sinop'ta 'dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastane çatısından atladı
Bakan Derya Yanık'tan ödeme müjdesi! Bugün başladı
Bakan Derya Yanık'tan ödeme müjdesi! Bugün başladı
Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten açıklama
Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten açıklama
İstanbul'da ulaşıma zam bugün İstanbul ve mavi kart kaç lira öğrenciye yaş sınırı
İstanbul'da ulaşıma zam bugün İstanbul ve mavi kart kaç lira öğrenciye yaş sınırı
Sevgiliye mobbing sonrası akılalmaz plan! Çiçek buketinde yolladı
Sevgiliye mobbing sonrası akılalmaz plan! Çiçek buketinde yolladı
Paranın maliyeti değerini geçti! 5 lira basmak 6 liraya çıktı
Paranın maliyeti değerini geçti! 5 lira basmak 6 liraya çıktı
Bursa'da çatıdan balkona girip eşini çocuğunun yanında öldürdü! Savunması pes dedirtti
Bursa'da çatıdan balkona girip eşini çocuğunun yanında öldürdü! Savunması pes dedirtti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron uyardı: Küresel gıda kriziyle karşı karşıyayız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron uyardı: Küresel gıda kriziyle karşı karşıyayız