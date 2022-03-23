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Suriye'de 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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Suriye'de YPG'li teröristlerin saldırı hazırlığı başlamadan bitirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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