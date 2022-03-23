Diyanet'in gizli raporu ortaya çıktı! Alpaslan Kuytul detayı: Furkancılar Hz. Muhammed'in mitinglerinde...

“Hz. Muhammed’in mitinglerinde olduğunu söylediğine” dair bir iddia var.

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Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Furkan Vakfı hakkında “gizli bir raporu” olduğunu yazdı. Öztürk’ün aktardığına göre raporda Furkan Vakfı’yla ilgili "Alpaslan Kuytul (Furkan Vakfı): Kuytul, 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Mısır'ın Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nden 1997'de mezun oldu. 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Öne çıkan görüşleri: Kuytul, kendi çizgisini Rabbani ve tevhîdî bir hareket olarak nitelemektedir. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte; ümmetin bu konularda sapkınlığa düştüğünü iddia etmektedir." ifadeleri yer aldı.



Öztürk'ün yazısında "Değerlendirme: Kuytul'un, devlet karşıtlığı söylemi, darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber'in adını istismar eder gamber ek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir. Diyanet'in kapatılan bu vakıfla ilgili değerlendirmesi böyle." denildi.