Bu defa fena geliyor 40 cm kar yağacak! Meteoroloji sarı ve turuncu alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Van
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Meteoroloji aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çığ tehlikesi: Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmakta. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşların ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önerildi.
40 cm yağacak: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde Perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması bekleniyor.