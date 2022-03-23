Son seçim anketlerinde AK Parti oyları 3-4 puan neden arttı? AK Partili isim nedenini açıkladı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketlerinde 3-4 puanlık artış olduğunu yazdı. Acet, AK Partili bir yetkilinin "Ülkenin bekası söz konusu olduğunda mesele, benzin, domates, patates meselesi olmaktan çıkıyor.” açıklamasını köşesine taşıdı.

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2023 seçimlerine doğru seçim anket sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor.

AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde, parti oyları yüzde 35’lerin altını görmeye başlamıştı. Ancak son araştırmalar, aşağı yönlü yönelimin durduğu, hatta tersine dönerek oylarda, 3,4 puanlık artışlar getirdiğine işaret ediyor.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet "Anketlerde Erdoğan ve AK Parti’nin oyları neden yükselişe geçti?" başlıklı yazısında bu şaşırtıcı gelişmeyi ele aldı.

"Aynı anda birden fazla araştırma grubuyla sahaya çıkıldığı için, ayrı ayrı araştırmaların çaprazlama kontrolü bir diğerini teyit ettiği için, seçmen eğilimindeki trendler daha sağlıklı şekilde izlenebiliyor." notunu paylaşan artışın nedenini AK Parti'de görevli bir isme sordu ve aldığı cevapları köşesine taşıdı.

"Mevzuu memleket meselesi"

1 Kasım 2015 seçimleri öncesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında memleket meselesi duygularının diğer kaygıların önüne geçtiğini belirten yazar, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’de görevi olan bir isim, bu durumu şöyle tarif ediyor. “Enflasyon var mı? Var. Vatandaş bunu sorun olarak görüyor mu? Görüyor tabi ki. Ama şunu fark ediyor. Mevzuu memleket meselesi. Ülkenin bekası söz konusu olduğunda mesele, benzin, domates, patates meselesi olmaktan çıkıyor.”

"Nasıl toplanılacağını bilmiyorlar"

Aynı isim şöyle devam ediyor: “Vatandaş muhalefete baktığında, şöyle düşünüyor. 6’sı birden bir araya gelmekte, bir masada toplanmakta zorlanıyor. Nasıl toplanılacağını bilmiyorlar. Ama Tayyip Erdoğan’ın masasında dünya liderleri toplanıyor.”

"AK Parti'nin yüzde 40'ların üzerine çıkması ekonomideki sıkıntıların azalmasına bağlı"

İktidarın bu duyguya yaslanarak ekonomik sorunları göz ardı etmesinin kendi aleyhine sonuçlar üretebileceği uyarısında bulunan Acet, yazısını böyle tamamladı:

"AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen destekteki artış üzerinde konuştuğumuz partinin önde gelen isimlerinden biri, akla yatkın gelen bir tespitle, AK parti oylarının yüzde 40’ların üzerine çıkmasının, yüzde 45’ler seviyesini yakalamasının ekonomik sıkıntıların azalmasına, enflasyonun düşmesine bağlı olduğu görüşünü dile getirdi."