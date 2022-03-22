Sancaktepe'de aile faciası duvarlar yerler hep kandı
Sancaktepe’de ailesiyle yaşadığı evde sigara içen şahıs, ailesi ve astım hastası babası tarafından sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Çıkan tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren şahıs eline aldığı bıçak ile dehşet saçtı. Cinnet getiren oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybederken baba ile iki kardeş yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, iddialara göre ailesiyle yaşayan Reşit Yüksel evde sigara içtiği sırada annesi ve astım hastası olduğu ileri sürülen babası tarafından evde sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Duruma öfkelenen Reşit Yüksel, cinnet geçirdi ve eline bıçağı alıp önce annesine saldırdı.
Kardeşlerinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü: Kanlar içinde yere yığılan anne Çiçek Yüksel hayatını kaybetti. Hızını alamayan Reşit Yüksel bu kez babası Ahmet Yüksel’e saldırdı. Ardından evde bulunan iki kız kardeşini de yaraladı.
Saldırgan Reşit Yüksel kız kardeşlerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan kardeşler polise haber verdi. Evde bulunan iki küçük kardeşleri ise yara almadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde dehşet saçan Reşit Yüksel'i gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Çiçek Yüksel’ in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.