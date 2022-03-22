Sancaktepe'de aile faciası duvarlar yerler hep kandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, iddialara göre ailesiyle yaşayan Reşit Yüksel evde sigara içtiği sırada annesi ve astım hastası olduğu ileri sürülen babası tarafından evde sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Duruma öfkelenen Reşit Yüksel, cinnet geçirdi ve eline bıçağı alıp önce annesine saldırdı.