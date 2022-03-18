FETÖ ağzı ile konuşan Ali Babacan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını tartışmaya açtı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ağzıyla konuşarak Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını tartışmaya açtı.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Ali Babacan, konuya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Yakın tarihimizde ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, 'Siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız' diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun. Bunlara bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf, 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.