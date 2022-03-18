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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı vatan hainliği

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası programında gündemi değerlendirdi:

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı tanır mısınız?
Mutlaka tanıyorsunuzdur...
Türkiye aleyhine yaptığı yayınların en az birkaçına mutlaka denk gelmişsinizdir...
Türk dostu mu TTB'nin başkanı?
'Ermeni soykırımı yapıldı' der...
Hendeklerde PKK yancılığını ve Türk askerini suçlamalarını unutmadık...
Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen birisi...
Bu kadının yaptığı düpedüz vatan hainliğiydi...
Şimdi hakkında soruşturma başlatıldı...
Vay efendim nasıl yapılırmış...
Yapılır efendim, bu kadın düpedüz vatan hainliği yapıyorsa tutarsın kulağından hak ettiği yere koyarsın...

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