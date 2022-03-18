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Bulgaristan Ukrayna’ya silah vermeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bulgaristan Ukrayna’ya silah vermeyecek

BULGARİSTAN Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna’ya silah yardımında bulunmayacaklarını bildirdi.

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Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bulgaristan, gerek uçaksavar gerekse başka roketler, Ukrayna’ya hiçbir şey vermeyecek. Bunlar sahte haberler." dedi.

Ülkesinin Ukrayna’ya kararlı bir şekilde destek vereceğini anlatan Petkov, "Bulgaristan kesinlikle savaş harekatlarına katılmayacak." diye konuştu.

Petkov, "Bulgaristan’ın tüm vatandaşlarına hitaben şu mesajı vermek istiyorum. Buradan kimse savaşa gitmiyor. Aksini iddia eden haberlerin tamamı sahte. Biz, Ukrayna’ya sadece insani yardım, ilaç yollarız, bu ülkeden göçmen de kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

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