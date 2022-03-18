İki kardeş arasındaki miras tartışması korkunç bitti!

Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Dünyanın en büyüğü köprüyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Sabiha Gökçen'da kar yağışı alarmı 19 ve 20 Mart için karar verildi

İstanbul acayip bir kar fırtınasına tutuldu Ali Yerlikaya 'acil eve dönün' çağrısı yaptı

'Zelenski bir seks sembolü' diyen tasarımcıdan Ukrayna'ya ilginç bağış! Yataktaymış gibi görünen...

Nevruz bayramı 2022 ne zaman nasıl kutlanır? Nevruz neden kutlanır adetleri ne?