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ABD medyası büyük başarıyı analiz etti: Türk SİHA'ları olmadan çok zor

ABD medyası büyük başarıyı analiz etti: Türk SİHA'ları olmadan çok zor

ABD merkezli Foreign Policy dergisi Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılı operasyonlara imza attığını yazdı. SİHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu belirtildi.

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TÜRKİYE'de üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünyanın farklı noktalarındaki operasyonel başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından da satılan alınan TB2'lerin başarısı ABD merkezli Foreign Policy dergisinin analizine yansıdı.

NATO'ya 6 maddelik tavsiye
NATO'nun Ukrayna'ya ne şekilde yardım edebileceği 6 maddede aktarıldı. Ukraynalı gönüllülerin taşınabilir sistemler kullanmaları için eğitilmesi, sivil siber faaliyetlerin kolaylaştırılması, savaş uçağı sağlanması, gönüllü pilotlara görev verilmesi ve hükümetin devamlılığının desteklenmesi gibi maddelere yer verildi.

"TB2 hedefleri başarıyla vuruyor"
İnsansız muharebe hava araçları sağlanmasına ilişkin başlık altında Bayraktar TB2'lerin rolünden söz edildi. Ukrayna ordusunun Rusya ile yaşadığı savaşta TB2 SİHA'larla başarılı operasyonlara imza attığı, söz konusu araçların hedefleri başarıyla vuran neredeyse tek hava platformu olduğu kaydedildi.

"Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir"
Tedarik edilen az sayıda TB2 göz önüne alındığında bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilerek, "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir" denildi.

"Operasyonel felce yol açtılar"
Karabağ'da Azerbaycan ordusunun yürüttüğü başarılı operasyonların anımsatıldığı yazıda, "Azerbaycan, Ermenistan ordusunu yenmek için yoğun şekilde insansız hava araçları kullandı. Önemli miktarda Ermeni askeri teçhizatını ve konvoyunu imha ederek operasyonel felce yol açtılar" ifadeleri kullanıldı.

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