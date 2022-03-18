Akaryakıt zamları mahkemeye taşındı! EGPİS Başkanı hakkında dava açıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında 'akaryakıt fiyatlarını etkileme' nedeniyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında 'akaryakıt fiyatlarını etkileme' nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aktaş'a fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor.

Edinilen bilgilere göre; EGPİS Başkanı Fesih Aktaş, geçen 11 Kasım tarihinde, kötü niyetli olarak bilerek ve kasten kamuoyunu yanıltmak amacıyla basına demeç verdi. Bazı internet sitelerinde yayınlanan haberlerde TAGBİS ve PUİS gibi akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir işveren sendikası olan EGPİS'in EPDK'nin zam açıklamama kararının ardından akaryakıt ve LPG ile ilgili gerçekleştirilecek olan zamları açıklayacak sendika olduğunu öne sürdü.

"Toplumda endişe ve korkuya sebebiyet verdi"

Ayrıca söz konusu sendikanın sosyal medya hesaplarından da düzenli olarak EPDK aleyhine ve toplumda endişe ve korkuya sebebiyet verecek şekilde açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalarda ise gerçeği yansıtmayan zam haberleri ve EPDK'nın görevini yapmadığına yönelik haksız ifadeler yer alıyordu. Sendika toplumda infial yaratma amacı güderek aynı zamanda kendilerini fiyat açıklayan sendika olarak tanıtmayı amaçladı.

"Maksatlı ve mesnetsiz bildirimlerde bulunuldu"

Sendikanın maksatlı ve mesnetsiz bildirimlerde bulunması sebebiyle günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesinin sektöre olan güveni zedelediği belirtiliyor. EGPİS Başkanı Aktaş'ın bu açıklamalarını haberleştiren sitelerin ise toplumda infial uyandıracak şekilde akaryakıt fiyat hareketleri ile ilgili yaptığı yorumların bir ikmal krizi yaşandığı algısına sebep oldu.

"İkmal sorunu yaşanmadı"

Başkan Aktaş'ın açıklamalarına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, EPDK'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemediğini, fiyatların serbest rekabet ortamında piyasada belirlendiğini, ikmal sorunu yaşandığı haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarıldı. Aktaş, ifadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, kendisinin ve sendikasının toplumu bilgilendirme amaçlı olarak sosyal medya hesaplarında açıklama yaptığı savunmasında bulunarak suçlamaları reddetti.

(SABAH)