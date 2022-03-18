Emin Çapa ve Özlem Gürses'le yolların ayrıldığı iddiası! Halk TV karıştı

Halk TV programcılarından Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığı iddia edildi. İddialara ilişkin ilk açıklama Özlem Gürses'den geldi.

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Halk TV yönetiminin 'YouTube kanallarında yayın yapmaları' gerekçesiyle Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edilmişti.

OdaTV, iddialar sonrası Özlem Gürses'i arayıp ayrılık iddiasını sordu. 'Halk TV yönetimin Özlem Gürses ile yollarını ayırdığı' iddiasına ilişkin soruya cevap veren Gürses, "Bu durumdan haberim yok. Şimdi Adana'da bir kadın panelindeyim. Bana gelen bir tebligat yok" dedi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun programcılarla bir kez daha görüşülmesini istediği de iddia edilirken kanal yönetimi ve Emin Çapa tarafından henüz açıklama yapılmadı.