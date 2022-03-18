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Korkunç görüntüler! Rusya koca kenti haritadan sildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkunç görüntüler! Rusya koca kenti haritadan sildi

RUS ordusunun saldırısı altındaki Mariupol'un yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov, yakıtlarının tükenmek üzere olduğunu belirtirken fabrikaların tamamen çalışamaz hale geldiğini duyurdu. Şehirde mahsur kalan yaklaşık 110 Türk vatandaşından 65'inin tahliye edildiğini açıklanmıştı.

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RUSYA ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş haftalardır devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtiliyor.

Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov, yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, "Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

110 civarı Türk vatandaşından 65'i çıkartıldı

Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan yaklaşık 110 Türk vatandaşından 65'inin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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