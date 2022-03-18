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ABD'den dünyayı korkutan rapor: Ukrayna savaşı uzarsa Rusya nükleer silaha başvurabilir

ABD'den dünyayı korkutan rapor: Ukrayna savaşı uzarsa Rusya nükleer silaha başvurabilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) istihbarat ajansının değerlendirmesine göre; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehditlere başvurması olası görünüyor.

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UKRAYNA'ya saldırısı sonrası Batı'nın yaptırımlarına rağmen geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; ABD ve NATO'ya meydan okumaya devam ediyor.

Ukrayna'yı yalnız bırakan ABD, Putin'in nükleer silaha başvurabileceğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) istihbarat ajansına dayandırılan haberde; Putin'in Ukrayna'nın savunma direncinin sürmesi ve bunun karşısında asker ve ekipman açısından zorluk yaşaması durumunda Batı'ya karşı nükleer tehditleri kullanabileceği analizi yer aldı.

67 sayfalık değerlendirmede görüşlerine yer verilen Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier, Ukrayna saldırısının Rusya'nın askeri gücünü azalttığını, bunun yanında ekonomik yaptırımların Rusya'yı uzun süren bir ekonomik bunalıma ve diplomatik izolasyona sürükleyebileceğine dikkat çekti. Berrier, savaşın ve sonuçlarının Rusya'yı kademeli şekilde zayıflatacağını, Rusya'nın Batı'ya mesaj vermek ve yurt içi ve yurt dışı kamuoyuna gücünü göstermek açısından nükleere başvurabileceğini belirtti.

(HABER 7)

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