Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'dan bin kat havalıdır! Yakından tanırım

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası programında gündemi değerlendirdi:

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İYİ Partili Aytun Çıray'ı yakından tanırım...

Bir haber aldım çok üzüldüm...

Ayşenur Arslan ile Merdan Yanardağ'ın hastalığı ona da bulaşmış...

"Bir, Bayraktar İHA/SİHA reklamıdır gidiyor. Devletin tüm imkanları önüne serilmiş. Rakipsiz, genç iş insanı da babasına benzememiş. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?" diye soruyor...

Bak Aytun, sana bir şey söyleyeyim...

Sen, Selçuk Bayraktar'dan bin kat havalısın...

Havalı arkadaşım, havanı başkasına satma...

Selçuk Bayraktar'a her şey de, 'havalı' deme, onda hava değil kafa var kafa...