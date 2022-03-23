BIST 2.196
DOLAR 14,81
EURO 16,34
ALTIN 913,87
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde 118,38 ile 121,61 dolar aralığının direnç, 115,15 ile 111,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Abone ol

Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 115,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklamaları ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün yol açtığı arz daralması endişeleri etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 118,38 ile 121,61 dolar aralığının direnç, 115,15 ile 111,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Taraftarın telefonunu tribünlere fırlatan basketbolcuya 40 bin dolar ceza
Taraftarın telefonunu tribünlere fırlatan basketbolcuya 40 bin dolar ceza
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Tüketici güven endeksi, Mart ayında arttı
Tüketici güven endeksi, Mart ayında arttı
Nureddin Nebati aslen nereli Nureddin Nebati şirketleri neler?
Nureddin Nebati aslen nereli Nureddin Nebati şirketleri neler?
2021 yılı işsizlik oranı belli oldu TÜİK rakamları açıkladı
2021 yılı işsizlik oranı belli oldu TÜİK rakamları açıkladı
Nurettin Nebati ne dedi Türk lirası sözleri gündem oldu. Nurettin Nebati kimdir?
Nurettin Nebati ne dedi Türk lirası sözleri gündem oldu. Nurettin Nebati kimdir?
Suriye'de 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcı kaçırıldı iddiası
Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcı kaçırıldı iddiası
Diyanet'in gizli raporu ortaya çıktı! Alpaslan Kuytul detayı: Furkancılar Hz. Muhammed'in mitinglerinde...
Diyanet'in gizli raporu ortaya çıktı! Alpaslan Kuytul detayı: Furkancılar Hz. Muhammed'in mitinglerinde...
Son seçim anketlerinde AK Parti oyları 3-4 puan neden arttı? AK Partili isim nedenini açıkladı
Son seçim anketlerinde AK Parti oyları 3-4 puan neden arttı? AK Partili isim nedenini açıkladı