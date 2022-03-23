Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde 118,38 ile 121,61 dolar aralığının direnç, 115,15 ile 111,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Abone ol

Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 115,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklamaları ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün yol açtığı arz daralması endişeleri etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 118,38 ile 121,61 dolar aralığının direnç, 115,15 ile 111,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.