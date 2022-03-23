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Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcı kaçırıldı iddiası

Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcı kaçırıldı iddiası

80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan Türkmenistanlı bakıcının iyi referansla işe alındığı ortaya çıktı. İyi hal indirimiyle 26 günde tahliye olan bakıcının, il göç idaresinden kaçırıldığı iddia edildi.

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Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın Kadıköy'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası Müzeyyen D.'ye yaşattığı dehşetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp 26 günde tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gereken Merjen A. kayıplara karıştı.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait toplama merkezine götürülen Merjen A.'nın, Türkiye'de çalışma ve oturma izni bulunan kız kardeşi tarafından toplama merkezinden kaçırıldığı öne sürüldü. Merjen A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Referansla işe alınmış
Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U., Aralık 2021'de annesine hastalıkları ve kendini ifade edememesi nedeniyle vasi olarak atandığını, annesinin Suadiye'de Merjen isimli yatılı bakıcıyla 4 yıldır kaldığını söyledi. Hatice Özlem U., "Daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" dedi. 80 yaşındaki Müzeyyen D.'nin kızının yanına yerleştiği ve burada yaşamına devam edeceği öğrenildi. 

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