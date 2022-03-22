Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence! Gizli kamerayı izleyince dehşete düştü tokat attı, ısırdı...

Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.