Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence! Gizli kamerayı izleyince dehşete düştü tokat attı, ısırdı...
80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akılalmaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ise bakıcı dehşetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K D. bakımıyla ilgilenen bakıcının dehşetine uğradı. Yaşlı kadının kızı H.U., annesindeki izleri görünce annesini doktora götürdü. Doktorlar, şişliğin 'boksör travması' olarak tanımladı. Eve gizli kamera yerleştiren H.U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt altına aldı.
Sabah'ın haberine göre 8 yıl hapsi istenen bakıcı iyi hal indirimli cezayla 26 gün içinde tahliye edilirken, geriye bir gün tokat, bir gün tekme yiyip, saçlarından sürüklenip, düştükçe kaldırılıp acımasız bakıcının eziyetlerine maruz kalan kadının mağduriyeti kaldı.
Olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki M.K.D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı.
Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.