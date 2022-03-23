Nurettin Nebati ne dedi Türk lirası sözleri gündem oldu. Nurettin Nebati kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katıldığı bir programda ekonomi değerlendirmesi yaptı. Birçok açıklama yapan Nebati'nin Türk lirası hakkındaki sözleri gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Nurettin Nebati ne dedi, açıklamaları neler araştırması başladı.

Abone ol

Lütfi Elvan'ın yerine atanan Nurettin Nebati katıldığı bir programda Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Nebati'nin özellikle Türk lirası hakkındaki sözleri gündem oldu. Peki Nurettin Nebati ne dedi, Türk lirası açıklaması nedir?

Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabına ilişkin bir soru üzerine, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk Lirasına olan güvenin arttığını söyleyip şöyle devam etti:

"Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. Avro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.

Nureddin Nebati kimdir:

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Özlem Nebati ile evli olan Nureddin Nebati'nin 4 çocuğu vardır.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Şirketleri: Hazine ve Maliye Bakanı olan Nebati, 1979 yılında kurulan Nebbati isimli aile şirketinin uzun yılları yöneticiliğini yaptı. Şirketin referansları arasında, TÜRGEV ve Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın kurucuları arasında yer aldığı NUN Okulları yer alıyor. Nebati Şirketi’ne ait işletmeler arasında lüks markalar arasında yer alan ve yüzlerce TL’lik kıyafetlerin satıldığı BG Baby, Tyess, Nebbati, BG Store gibi işletmeler bulunuyor.