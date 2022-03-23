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Asgari ücrete Haziran'da zam olacak mı? Türk - İş boşuna beklemeyin bakana sorduk diyor

Asgari ücrete Haziran'da zam olacak mı? Türk - İş boşuna beklemeyin bakana sorduk diyor

Haziran 2022'de asgari ücrete enflasyon zammı yapılacak beklentisi vardı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan gelen açıklama ise 'beklentiye girmeyin" şeklinde oldu. Türk-İş başkanı bakana sorduğunu ve zammın Aralık ayında olacağını söyledi.

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Bolu’da, Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan bir otelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla Demiryolu-İş Sendikası İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, sendika temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.Toplantıda konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Haziran 2022'de asgari ücrete zam yapılacağına ilişkin beklentilerle ilgili konuştu. Ergün Atalay'ın açıklamasına göre Haziran ayında zam yapmak gibi bir plan yok. 

Bakana sorduk
"Bakana sorduk böyle bir şey yok' diyen Ergün Atalay, boşuna beklentiye girmeyin diyerek şunları söyledi:

- “Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Beye sordum. O da 'Bunun günü Aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK.” 

* “Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız.

Boşuna beklentiye girmeyin
*Milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım. Ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar. Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman Bakan Beyle tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep Aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım”

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