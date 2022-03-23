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Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu

Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, çeşitli basın organlarında yer alan haberlere istinaden Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerden vazgeçme niyeti olmadığını söyledi. 

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ABD'nin S-400'leri Ukrayna'ya vermesi karşılığında Türkiye'ye F-35'leri vereceği iddiası yankı uyandırdı. Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte S-400'lerin akibeti tartışma konusu oldu.

Muhalafet "geri verilsin" dedi
Türkiye'de muhalefet partileri Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin geri verilmesi gerektiğini söylerken, iktidardan net bir açıklama geldi.

T24 sitesinde yer alan habere göre Rus gazetesi İzvestiya'ya konuşan Demir, "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

ABD'den "S-400'leri Ukrayna'ya verin" teklifi
Geçen günlerde Reuters'a konuşan üç kaynak, ABD’den bazı yetkililerin Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya gönderme konusunu gündeme getirdiğini söylemişti.

S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette de gündeme geldiği aktarıldı.

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