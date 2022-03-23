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Koronavirüste yeni dalga için tarih verdi Avrupa'da çoktan başladı

Koronavirüste yeni dalga için tarih verdi Avrupa'da çoktan başladı

Türkiye’de Omicron vakalarındaki düşüş sürerken, Avrupa’da başlayan yeni dalga endişeye neden oldu. Batı’da baskın olan Omicron’un alt varyantı BA.2 dalgasının 2-3 hafta sonra Türkiye’ye gelmesinden korkuluyor.

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Avrupa Omicron’un alt varyantı BA.2 dalgasını yaşıyor. Bu dalganın 2-3 hafta sonra Türkiye’ye ulaşmasından korkuluyor. Türkiye’de son 5 haftadır aktif vakalarda artış görülmüyor. Bu süre içinde aktif vaka sayıları 800 binlerden 260 binlere kadar geriledi, vefat sayıları da azalmaya başladı. Hastanelere başvuru oranı düştü.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki vakalarda yüzde 50’ye yakın azalma yaşandı. Testlerin pozitif çıkma oranı da 4-5 ay sonra ilk kez yüzde 5’e geriledi. Uzmanlar “Ağustos ayından sonra ilk kez günlük can kaybı 100’ün altına indi” dedi. Türkiye’deki bu verilere karşın, Avrupa’da başlayan yeni dalga yakından takip ediliyor. Avrupa’daki yeni dalganın nisan ayında Türkiye’ye ulaşacağı ve vaka artışlarının bu tarihten itibaren görülebileceği tahmin ediliyor.

Yeni varyantın Omicron’dan farklı bir sonuç doğurmadığı ve hatırlatma dozlarını yaptıranların endişe etmesine gerek olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu dile getiriyor. Türkiye’deki günlük aşı sayıları neredeyse durma noktasına geldi. Tüm uyarılara rağmen aşı olanların sayısı hafta içi 40-50 bin, hafta sonu ise 9-10 bine kadar düştü. Türkiye’de hâlen hiç aşı olmamış 18 yaş üstü 4 milyon 200 bin, hatırlatma dozlarını yaptırmayan 25 milyondan fazla kişi bulunuyor.

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