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Antalya’ya gelen uçakta ortalık karıştı! Tokat ve tekme attı: Bir adam onu uçağın arkasına götürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya’ya gelen uçakta ortalık karıştı! Tokat ve tekme attı: Bir adam onu uçağın arkasına götürdü

İNGİLTERE'nin Manchester kentinden Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Jet2 Havayolları'na ait uçakta olay çıktı. Bir kadının yolculara ve uçuş görevlilerine saldırmasının ardından uçak, Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.

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İngiltere’nin Manchester kentinden Antalya’ya gitmek üzere, bu sabah yola çıkan Jet2 Havayolları’na ait bir uçak, yolculardan birinin ‘taşkınlık yapması’ ve yolculara saldırması üzerine zorunlu olarak Viyana’ya yönlendirildi. Manchester’dan Antalya’ya giden uçakta bir kadın yolcu, planlanan uçuşun yarısında taşkınlık çıkarınca, uçak zorunlu olarak Viyana havalimanına yönlendirildi.

Uçaktaki bir yolcu, İngiltere’de yayın yapan Manchester Evening News’e, bir kadın yolcunun uçuşun sonlanmasına ‘yaklaşık bir saat 20 dakika’ kala rahatsız edici hale geldiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kadının, uçakta ağlayan bebeğe sinirlendiği daha sonra da uçağı birbirine kattığı belirtildi. Kadının önce uçuş görevlilerine saldırdığı daha sonra da öfkesini yolculara döndürdüğü hatta bazı yolculara tokat attığı ifade edildi.



"İnsanların yüzüne yüzüne bağırıyordu"
Uçakta bulunan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yolcu, “Çok gürültü vardı” dedi. ‘Sonra uçağın ön tarafına geldi. Jet2 personeline çok kızdı ve sakinleşmedi. Sesi giderek yükseliyor ve agresifleşiyordu. İnsanların yüzüne yüzüne bağırıyordu.” ifadelerinde bulundu.

Havaalanında tekme attı
Görgü tanığı, ‘İnsanlar uçağa binmeden önce havaalanında tekme attığını söylüyordu. Daha sonra uçakta, bir yolcu bir şey söyledi ve onun yüzüne tokat attı. Sonra bir adam ayağa kalktı ve onu uçağın arkasına götürmeden önce durumu sakinleştirmeye çalıştı.’ dedi. Uçağı birbirine katan yolcu Avusturya’nın başkenti Viyana’da güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği sırada yolcuların durumu alkışlayarak desteklediği belirtildi. Uçağın Viyana’da iki saat durduktan sonra tekrar Antalya’ya yönlendirildiği açıklandı.

Tokat attı iddiası
Kadının uçaktan indirilirken başka bir yolcuya daha tokat attığı öne sürüldü. Jet2, uçaktaki yolculara mesaj göndererek olay için özür diledi. Mesajda, ‘Merhaba, bir yolcunun rahatsız edici davranışı nedeniyle uçağınızın yönünün Viyana’ya çevrildiği için üzgünüz. Sizi mümkün olan en kısa sürede tekrar yola çıkarmak için çalışıyoruz” ifadeleri yer aldı. Manchester Havalimanı durum hakkında yorum yapmayı reddetti ve bunun havayolunun sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Havayolu firmasından açıklama
Jet2 yaptığı açıklamada olayı doğrularken, yolcu indirildikten sonra uçuşun Antalya’ya başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bir Jet2 sözcüsü İngiliz basınına şunları söyledi: ‘Manchester’dan Antalya’ya LS895 uçuşunun bugün erken saatlerde, rahatsız edici bir yolcu yüzünden, Viyana’ya yönlendirildiğini doğrulayabiliriz. Aile dostu bir havayolu olarak, yıkıcı davranışlara sıfır tolerans yaklaşımı uyguluyoruz.’

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