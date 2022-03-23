Kar yağışı sonrası barajlar ne kadar doldu? İSKİ eski yöneticisi uyardı: Eylül'e kadar sıkıntı yok ama...

Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul'a su sağlayan Istrancalar, Kazandere gibi barajlar yüzde yüz doluluğa ulaşırken, birçok barajda yüzde yüze yaklaştı. İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı ise 88,63’e ulaştı.