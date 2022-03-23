Kar yağışı sonrası barajlar ne kadar doldu? İSKİ eski yöneticisi uyardı: Eylül'e kadar sıkıntı yok ama...
İSTANBUL'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranı belli oldu.
Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul'a su sağlayan Istrancalar, Kazandere gibi barajlar yüzde yüz doluluğa ulaşırken, birçok barajda yüzde yüze yaklaştı. İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı ise 88,63’e ulaştı.
Son yıllarda zaman zaman düşük seviyeleriyle gündeme gelen barajlarda doluluk oranı yükselirken beraberinde taşkın riskini de getirdi.
Uzmanlar olabilecek taşkınlara karşı uyarırken barajlar dolu olsa da tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.
Yağışlar sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise; Alibey yüzde 81.09, Büyükçekmece yüzde 92.86, Darlık yüzde 98.64, Elmalı yüzde 99.27, Istrancalar yüzde 100, Kazandere yüzde 100, Ömerli Barajı yüzde 92.07, Pabuçdere yüzde 95.41, Sazlıdere yüzde 62.53, Terkos yüzde 84.51 oldu.