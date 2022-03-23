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Ukrayna Başsavcılığı acı tabloyu açıkladı! 24 Şubat'tan bu yana...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna Başsavcılığı acı tabloyu açıkladı! 24 Şubat'tan bu yana...

UKRAYNA'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği, 167 çocuğun yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 548 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 121 çocuğun öldüğü, 167 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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