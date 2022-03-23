Özlem Nebati kimdir, yaşı kaç ne iş yapıyor? Nureddin Nebati'nin eşi ve çocukları

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı Türk lirası açıklamalarının ardından yeniden gündem oldu ve hayatı merak edildi. 57 yaşında olan Nureddin Nebati aslen Şanlıurfalı. Özlem Nebati ile evli olan Nureddin Nebati'nin 4 çocuğu vardır. Peki Nureddin Nebati'nin şirketleri hangisi?

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Lütfi Elvan'ın yerine atanan Nurettin Nebati katıldığı bir programda Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Nebati'nin özellikle Türk lirası hakkındaki sözleri gündem oldu. Bu açıklamanın ardından Nebati'nin hayatı ve ailesi merak edildi. Peki Hazine ve Maliye yeni bakanı Nureddin Nebati kimdir, aslen nereli, eşi Özlem Nebati ve çoçukları kimdir? Nureddin Nebati şirketleri hangisi?

Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Nureddin Nebati kimdir:

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Özlem Nebati ile evli olan Nureddin Nebati'nin 4 çocuğu vardır.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Şirketleri: Hazine ve Maliye Bakanı olan Nebati, 1979 yılında kurulan Nebbati isimli aile şirketinin uzun yılları yöneticiliğini yaptı. Şirketin referansları arasında, TÜRGEV ve Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın kurucuları arasında yer aldığı NUN Okulları yer alıyor. Nebati Şirketi’ne ait işletmeler arasında lüks markalar arasında yer alan ve yüzlerce TL’lik kıyafetlerin satıldığı BG Baby, Tyess, Nebbati, BG Store gibi işletmeler bulunuyor.

Eşi Özlem Nebati kimdir, ne iş yapar: Nureddin Nebati eşi Özlem Nebati hanımefendi sosyal sorumluluk projeleri ile anılan, duyarlı bir kişiliğe sahiptir. Özellikle çocuk evlerine yaptı ziyaretlerle hafızalara yer edinen Özlem Nebati sosyal farkındalık oluşturma konusunda başarılı adımlar atıyor.