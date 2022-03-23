Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Antalya’ya gelen uçakta ortalık karıştı! Tokat ve tekme attı: Bir adam onu uçağın arkasına götürdü

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret için acil çağrı: Çok büyük zamlar gelecek

Böylesi ilk defa oldu! Tokat'ta tarihi türbede pes dedirten olay: Olacak şey değil