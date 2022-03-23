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Kız erkek öğrencileri ayırın talimatına soruşturma: Kızlarla erkeklerin yan yana oturtulduğunu görüyorum

Kız erkek öğrencileri ayırın talimatına soruşturma: Kızlarla erkeklerin yan yana oturtulduğunu görüyorum

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Olay neydi?
Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın mesajlaşma uygulaması üzerinden kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması gerektiğini içeren bir mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Akın’ın gönderdiği mesajda, “Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim” mesajını gönderdi. Bunun yanında Akın, resmi bir evrak da hazırlayarak, “Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğreciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” yazısını öğretmenlere gönderdi. 

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