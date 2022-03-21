ABD'den Türkiye'ye S-400'ü Ukrayna'ya ver F-35'i al teklifi Fehmi Koru yazdı meğer iki hafta önce

Wall Street Journal'ın "Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri Ukrayna'ya vermesi halinde F-35 projesine geri döndürülecek" haberi gündeme oturdu. Yazar Fehmi Koru, ortaya çıkan yeni ayrıntıları yazdı.

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CIA adına 25 yıl sahada çalışmış Paul Kalbe’nin, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından yayımlanmış makalesi konuşuluyor.

ABD’nin hoşuna gitmediği için Rusya’dan satın alınmış S-400 füze savunma sistemi Türkiye tarafından Ukrayna’ya sevk edilecek… Buna karşılık ABD Türkiye’ye uyguladığı ambargoları kaldıracak, S-400 yerine kendi ürettiği Patriot sistemini ülkemize verecek ve parasını da ödediğimiz halde kızdığı için teslim etmekten vazgeçtiği F-35 jetlerini de gönderecek…

Bu iddia şimdi de New York Times (NYT) gazetesinin tam dört muhabirinin imzasını taşıyan bir geniş haberde tekrarlandı.

İki hafta önce Ankara'ya gelen ABD'li yetkili önermiş

Şoke eden iddiayı yazısında kaleme alan Fehmi Koru, ABD dışişleri bakan yardımcısı Wendy R. Sherman'nın iki hafta önce kapsamlı görüşmeler için Ankara’ya uğradığında bu konunun gündeme geldiğini yazdı.

Wendy konuşmadı

Wall Street Journal'ın Wendy'ye ulaştığını ancak kadının konuşmak istemediğini yazan Koru, "Dışışleri bakanlıkları görüş vermeyi reddetmiş. Washington büyükelçiliğimizi de teyit için aramış muhabirler, ancak mesajlarına cevap alamamışlar." ifadelerine yer verdi.

Rusya ile Türkiye'yi kapıştırma çabası

Yazar aynıca iddiayı yeniden yazan New York Times'ın “Türkiye Ukrayna’ya kendi ürettiği insansız hava uçakları satıyor zaten, ama S-400’ü Ukrayna’ya verirse Rusların öfkesini üzerine çekmekten de çekiniyor” yazdığına dikkat çekti.

“S-400’e” mi demek istiyor?

Fehmi Koru ayrıca tarihçi Niall Ferguson’un İngiliz Mail on Sunday gazetesinde dün çıkan, “1066, 1914, 1989, 2022?” başlıklı yazısına yer verdi.

“Neler yapılmalı?” tavsiyelerini içeren son bölümünün hemen girişinde Ferguson’un “İlk önce, Ukrayna’ya silah tedariki sağlanmalı ve silahların kalitesi artırılmalı. Özellikle, Ukrayna’nın hava saldırılarına karşı kendisini korumaya alabilmek için üstün karadan-havaya füzelere ihtiyacı var.” cümlesini aktaran Koru yazısını şu sözlerle tamamladı:

“S-400’e” mi demek istiyor? Fukuyama dronlarımızı övmüştü, Ferguson S-400 hatırlatmasında bulunuyor, Wendy Hanım Ankara’da ver-al pazarlığı yapıyor, Türkiye ise kendisini ihtilafta arabulucu -hatta garantör- yapma çabasında… ‘Yeni dünya düzeni’ne doğru hızla yol alıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bize “Gel, gel” çekiliyor…