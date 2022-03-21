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Otobüs uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti onlarca yaralı var

Otobüs uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti onlarca yaralı var

 KOLOMBİYA'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Magdalena yönetim bölgesine bağlı Los Andes kasabasından yola çıkan yolcu otobüsü, Mompox otoyolunda henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı.

Kazada aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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