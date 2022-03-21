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Şamil Tayyar bazı bakanları topa tuttu! AK Parti içinde neler oluyor?

Şamil Tayyar bazı bakanları topa tuttu! AK Parti içinde neler oluyor?

AK Parti'nin içinde bazı bakanlara yönelik tepkiler artık sosyal medyada açık açık yazılıp konuşulmaya başlandı. AK Parti'nin lafını esirgemeyen MKYK üyesi Şamil Tayyar, soslam meda hesabından bazı bakanları isim vermeden topa tuttu.

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İnternethaber yazarı Osman Diyadin, kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların çalıştığını, milletin gönlünü almak için koştuğunu fakat milletvekilleri, teşkilatlar ve belediyelerin yattığını yazdı. Diyadin'e AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar cevap verdi. Tayyar da "kimi bakanlar'ı hedef alıp sert sözlerle yüklendi. 

'AK Parti vekili, teşkilatı, bld’si, yönetimi yatıyor!'
Osman Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir dostum diyor Kİ; ‘Millet AK Partiye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!’ Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak İÇİN koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld’si, yönetimi yatıyor!” ifadelerini kullandı.

Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada...
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ise teşkilatlardan yana taraf olarak 'kimi bakanları' hedef aldı ve Osman Diyadin’e şu cevabı verdi: “Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar” 

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