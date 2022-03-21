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Büyükçekmece'de dehşet! Önce kadını öldürdü sonra intihar etti

Büyükçekmece'de dehşet! Önce kadını öldürdü sonra intihar etti

 BÜYÜKÇEKMECE'den son gelen haber korkunç! Bir erkek tartıştığı kadını iple boğduktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşanan dehşet verici olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay akşam saat 22.00'da Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde yaşandı. İddiaya göre 35 yaşındaki Erkem B.H isimli erkek şahıs, 30 yaşındaki kadın N.D.'yi iple boğdu. Olayı gerçekleştiren erkek şahıs, aynı iple intihar ederek yaşamına son verdi.

Sahildeki cesetleri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevreye şerit çekti.

Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre kadını iple boğan kişinin  Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından şüphelilerin cesetleri cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Yaşanan cinayet ve intihar ile ilgili inceleme başlatıldı.

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