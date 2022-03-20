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Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından ceset çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından ceset çıktı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre cesedin üzerinde darp izine rastlandığı öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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ANTALYA'nın Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına gelen bir genç aracın üzerinde anahtarının olduğunu fark edip bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

Darp izlerine rastlandı
Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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