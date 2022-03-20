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Dünyayı yasa boğan haber! Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da 115 çocuk öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyayı yasa boğan haber! Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da 115 çocuk öldü

UKRAYNA'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuğun can verdiği, 140 çocuğun yaralandığı bildirildi. Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşın çok yıkıcı olduğunu, şimdiye kadar Ukrayna'yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu.

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UKRAYNA Başsavcılığından yapılan açıklamada Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi. Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

"Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş o kadar yıkıcı ki 10 milyon kişi ya ülke içinde yerinden edildi ya da ülke dışına mülteci olarak kaçtı" ifadesini kullandı. Grandi, dünyanın her yerinde savaş çıkaranlar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin acılar içinde yaşadığına vurgu yaptı.

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