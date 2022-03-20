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Rus ordusundan kan donduran taktik! Kimin öleceğini böyle belirlemişler

Rus ordusundan kan donduran taktik! Kimin öleceğini böyle belirlemişler

POLONYA sınırına oldukça yakın bir bölgede geçtiğimiz hafta Rus füzelerine hedef olan askeri üs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını Rusya'nın hedefi belirlemek için kullandığı kan donduran taktiği sayfalarına taşıdı.

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UKRAYNA'daki savaş 25'inci gününe girerken İngiltere'den çarpıcı bir iddia geldi.

Polonya sınırına yakın Yavoriv eğitim üssüne geçen pazar günü düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerin arasında yabancı askerlerin de olduğu iddia edilmişti. İngiliz basını Rus ordusunun bölgedeki İngilizlerin telefonlarını hacklemesinin ardından burayı hedef aldığını sayfalarına taşıdı. Daily Mail'de yer alan haberde konu ile ilgili şu iddiaya yer verildi:

"Güvenlik kaynakları 30'a yakın güdümlü füzenin İngilizler tarafından kullanılan telefonların Ruslar tarafından ele geçirilmesinden sonra ateşlendiğine inanıyor."

Aynı habere göre 600 yabancı gönüllüye ev sahipliği yapan askeri üsse saldırı Rus ordusunun bu yöntem ile İngiliz askerlerinin varlığını teyit etmesi sonrası gerçekleşti. Başka bir deyişle Rusya özellikle yabancı askerleri öldürmek için bu yöntemi kullandı.

Gazeteye konuşan eski İngiliz savunma istihbarat subayı Philip Ingram, mobil cihazları 'düşman için mükemmel hedef bulma işaretleri' olarak tanımladı.

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