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Türk sporunda büyük değişim! Yeni yasa TBMM'ye sunuluyor

Türk sporunda büyük değişim! Yeni yasa TBMM'ye sunuluyor

Sporda büyük değişim başlıyor. Yeni spor yasası bu hafta Türkiye Büyük Miller Meclisine (TBMM) sunulacak. Yasa onaylanırsa bundan sonra kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak.

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TÜRKİYE'de sporda büyük değişim için adımlar atılmaya başlandı. Futbol dahil bütün spor kulüpleri anonim şirketi (A.Ş.) olacak. Başkanların da bundan sonra borçlara karşı sorumlu olacağı ve hapis cezasının gündeme geleceği yasa bu hafta Türkiye Büyük Miller Meclisine (TBMM) sunulacak.

Sabah gazetesinin haberine göre; spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak. Kulüplerin statüsü değişecek A.Ş. olacak. Ayrıca başkanlar borçtan sorumlu tutulurken menajerlerin futbolcularla sözleşmesi en fazla 2 yıllık olacak. Kulüp harcamaları şeffaflaşacak.

İşte 60 maddelik tekliften öne çıkanlar:

A.Ş. olacaklar: Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

Denk bütçe: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

Yönetici borçtan sorumlu olacal: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

Yeni federasyon geliyor: Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak 'spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

Yönetimde milli sporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.

Denetim bakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.

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