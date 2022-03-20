İstanbul 'Küçük Moskova'ya döndü Muhalif Ruslar akın akın geliyor

El Pais gazetesinin Türkiye muhabiri Andres Mourenza, İstanbul'a gelen Ruslarla konuştu. Mourenza, İstanbul'un 'küçük bir Moskova'ya dönüştüğünü belirtiyor.

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İspanyol El Pais gazetesinin Türkiye muhabiri Andres Mourenza, Rusya'da savaş karşıtı olan çoğu beyaz yakalı, yetişmiş insan gücünün Kremlin'in sert politikaları ve uluslararası boykotun getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle çareyi İstanbul'a göç etmekte bulduğunu yazdı. Gazetenin 19 Mart 2022 tarihli web sayfasında yer alan haberde, İstanbul'a gelen Ruslarla konuşan Mourenza, son günlerde Moskova, St. Petersburg ve diğer Rus kentlerinden günde ortalama 50 uçağın İstanbul'a indiğini yazdı.

Moskova-İstanbul uçak biletlerinin bin 500 euro gibi astronomik rakamlara çıktığına işaret edilen haberde, İstanbul'a göçen Ruslar arasında çok sayıda akademisyen, sanatçı, tasarımcı, programcı ve teknoloji sektöründe çalışan eğitim seviyesi yüksek bir profilden bahsediliyor. Rusya'dan kalkan uçakların bir bölümü ise bölgedeki diğer ülkelere binlerce göçmen taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Gürcistan'a göç eden Rusların sayısı binlerle ifade edilirken, Ermenistan'a günde altı bin, İsrail'e ise günde iki bin Rus'un havayoluyla geçtiği belirtiliyor. Genç ve eğitimli Ruslar ise Batı Avrupa ile coğrafi yakınlığı ve ucuzluğu nedeniyle İstanbul'u tercih ediyor.

İstanbul'un 'küçük bir Moskova'ya dönüştüğüne dikkat çekilen haberde, muhalif rapçi Oxxxymiron'un 15 Mart'ta Kadıköy Sahne'de verdiği konsere Rus savaş karşıtlarının da katıldığı belirtildi. İstanbul'daki Ruslar, Putin nefretinin ''Rusfobi''ye dönüşmesinden korkuyor, Rusların arasında savaşa hayır diyenlerin olduğunu tüm dünyanın bilmesini istiyor.

El Pais'in görüştüğü 22 yaşındaki gazeteci Valeria Ratnikova, Rusya'yı terk edeceğini hiç düşünmediğini, gelişen olaylar nedeniyle bir anda kendisini İstanbul uçağında bulduğunu anlattı. Üç yıl önce gazeteciliğe başlayan Ratnikova'nın son işi Dozhd TV'de politika haberciliği olmuş. Çalıştığı kanalın Ukrayna savaşına objektif bir bakışla yaklaştığını ve bu nedenle gün geçtikçe izleyici sayısını artırdığını anlatan Ratnikova, Rus Hükümeti'nin altı gün boyunca kanalın web sitesini erişime kapattığını ve ''resmi olmayan bilgiler üzerinden yayın yapılması'' halinde gazetecilerin hapisle cezalandırılacağını bildirdiğini söyledi.

300 gazeteci farklı ülkelere iltica etti

El Pais'de yayınlanan habere göre, Rusya'daki bağımsız haber sitelerinin neredeyse tümü kapatılmış durumda ve son haftalarda yaklaşık 300 gazeteci farklı ülkelere iltica etmiş. İstanbul'a göçen Rus gazetecilerden biri, isminin açıklanmaması kaydıyla, şunları söylüyor: ''Hükümetin 'askeri operasyon' olarak tanımladığı savaşa savaş demenin cezası 15 yıl hapis. Hatta bu da yetmez, hatanızın bedelini canınızla ödeyebilirsiniz''.

Genç teknisyen Daniil de Moskova'nın artık kendisi gibiler için güvenli bir yer olmadığını düşündüğü için İstanbul'a gelmiş. Özbekistan üzerinden İstanbul'a gelen Daniil, “Yurt dışı uçuşların iptal edilmesinden çok korktuk çünkü bu birkaç kez başımıza geldi. Kimse gitmesin diye sınırları kapatacaklarına dair daha fazla söylenti var'' dedi.